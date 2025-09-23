Ставрідіс зазначає, що "Путіна пора зупинити", і у НАТО є кілька способів це зробити.

Вторгнення російських літаків і безпілотників у повітряний простір НАТО має під собою кілька цілей, і такі дії вимагають більш рішучої відповіді. Про це в колонці для Bloomberg пише відставний адмірал ВМС США, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс.

"Путін цими вторгненнями переслідує три мети: отримати тактичне уявлення про відповідні дії Альянсу; скоротити кількість наявних літаків і датчиків, які зараз захищають Україну; і внести розбіжності в Альянс з приводу того, наскільки агресивно реагувати на російські літаки, - пише Ставрідіс.

При цьому він підкреслює, що простий супровід російських винищувачів не приверне уваги Кремля. Ставрідіс зазначає, що "Путіна пора зупинити", і у НАТО є кілька способів це зробити.

По-перше, має бути цілодобове прикриття східного флангу літаками дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) американського виробництва E-3 AWACS. Ставрідіс зазначає, що ДРЛО може виявляти низьколітаючі безпілотники або винищувачі, які радари можуть пропустити.

По-друге, НАТО може додати більше винищувачів до сил швидкого реагування в Німеччині та Іспанії, зокрема, - додаткові F-35 Lightning, шведські Gripen, Eurofighter Typhoon і різноманітні літаки американського виробництва, як-от F-15 Strike Eagle і F-18 Hornet.

"Маючи у своєму розпорядженні понад 3000 винищувачів, що приблизно вчетверо перевищує парк Росії, Альянс може легко підтримувати повітряне бойове патрулювання під управлінням системи AWACS, замість того, щоб покладатися на наземні винищувачі, які перебувають на чергуванні".

Крім того, НАТО має використати уроки української боротьби з російськими безпілотниками. Як пише Ставрідіс, вони повинні включати в себе заходи кінетичної дії - фізичні бар'єри, безпілотні літальні апарати для боротьби з безпілотниками, недорогу наземну зброю спрямованої енергії - і радіоелектронне придушення.

І нарешті, підкреслює екскомандувач НАТО, Альянс повинен попередити Росію про посилення правил ведення бойових дій і про те, що подальші вторгнення зустрінуть рішучішими заходами у відповідь, включно з можливістю збивати як безпілотники, так і пілотовані літаки.

"Простий супровід російських винищувачів не приверне уваги Кремля. Довгостроковий план НАТО має передбачати створення над Україною повної безпольотної зони, але поки що НАТО слід почати повноцінну військову відповідь на російські повітряні вторгнення - як безпілотні, так і пілотовані", - підкреслює він.

Російська агресія проти НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що його країна збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Проте Варшава буде обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція застосує силу, якщо це буде необхідно в разі, якщо Росія порушить їхній повітряний простір.

