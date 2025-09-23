Чеська ініціатива для України: Павел виступив за продовження, але є нюанс

Павел наголосив на важливості солідарності та довіри союзників

Президент Чехії Петр Павел чітко висловився на підтримку збереження чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні. За його словами, будь-яке обмеження або скасування цієї програми стане "небезпечним і прикрим" кроком і викличе непорозуміння серед союзників, пишуть České Noviny.

Павел підкреслив, що ініціатива довела свою ефективність, забезпечуючи надійні поставки боєприпасів для самозахисту України. Він зазначив, що завдяки цій програмі Чехія здобула довіру союзників, які інвестують мільярди у закупівлю боєприпасів.

Президент наголосив, що підтримка України є питанням дотримання міжнародних правил:

"Якщо ми хочемо поважати те, що світ має функціонувати на основі правил, ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил. Сьогодні це Україна, а завтра це може бути інший член НАТО або навіть Чехія".

Павел також зауважив, що опозиційна партія ANO планує скасувати ініціативу у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні, проте він наполягає на продовженні програми, оскільки вона зміцнює міжнародну довіру та солідарність із союзниками.

Чеська ініціатива - що відомо

Нагадаємо, що Чехія розпочала таємну кампанію з пошуку на світових ринках артилерійських снарядів, які можна придбати і передати Україні. Гроші на закупку цих снарядів спільно збирають країни Європи.

В межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні вже передано понад мільйон артилерійських снарядів, відзвіт ував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що в межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів до кінця цього року Україна має отримати близько 1,8 млн боєприпасів.

