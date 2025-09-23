Новинки повноцінно покажуть 25 вересня.

На просторах китайської соціальної мережі Weibo з'явилися "живі" фото смартфонів Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max. До презентації апаратів залишається кілька днів – новинки повноцінно покажуть 25 вересня.

Обидві Pro-моделі потраплять на полиці магазинів в однакових кольорах: білому, чорному, зеленому та фіолетовому. Ґрунтуючись на минулих випусках, Xiaomi, ймовірно, запропонує обмежені варіанти ексклюзивно для Китаю.

Топові моделі отримають новий дизайн із прямокутним блоком камер, як iPhone 17 Pro. Ззаду розташується другий екран – у компанії називають його Magic Back Screen. На нього можна буде робити селфі, виводити циферблат годинника, а також анімовані шпалери та індикація заряду батареї.

Базовий Xiaomi 17 вийде в білому, чорному, рожевому і блакитному забарвленні. На задній панелі встановлена звична тильна камера із симетричним розташуванням сенсорів. Екран – 6,3 дюйма з рамкою шириною 1,18 мм.

Як уже відомо, Xiaomi пропустить цифру в назві своїх флагманів і замість Xiaomi 16 випустить одразу 17-ту серію – щоб безпосередньо конкурувати з новими айфонами.

З попереднього витоку стало відомо, що топову модель Xiaomi 17 Pro Max оснастять рекордним в історії компанії акумулятором місткістю 7500 мАг. Не обійдеться і без швидкої зарядки – потужність складе 100 Вт.

