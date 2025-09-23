Йдеться про ураження літаків на військовому аеродромі "Кача".

Остаточно підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", що на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це заявили 23 вересня в Генеральному штабі ЗСУ.

За його даними, ураження завдали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, його результати та ступінь уточнюються.

Також там поінформували про нові атаки по важливих об’єктах російського агресора.

"У ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії", - мовиться у повідомленні.

Як розповіли в Генштабі, підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкта.

Крім того, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ.

"Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження уточнюється", - додали в Генштабі.

Ураження літаків-амфібій Бе-12: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка повідомила, що 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" вполювали два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Наголошувалось, що це перше ураження Бе-12 в історії.

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Відповідно до даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початку 2023 року на озброєнні сил морської авіації Росії було шість літаків-амфібій Бе-12ПС.

Як відомо, разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту у Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

20 вересня Генштаб повідомляв, що в результаті проведеної вночі атаки уражено важливий об’єкт магістральної транспортної інфраструктури РФ - лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара".

