Гелікоптер з Трампом 'атакували' лазерною указкою, могла статись аварія, - NBC

Підозрюваний націлив указку на гелікоптер Трампа, а після затримання намагався попросити пробачення у президента за цей інцидент.

Секретна служба США заарештувала чоловіка за підозрою у тому, що він спрямував лазерну указку на гелікоптер Marine One, в якому перебував президент Дональд Трамп.

Як пише NBC, інцидент стався в суботу ввечері поблизу Білого дому, а підозрюваному висунуто звинувачення у федеральному злочині, що карається до п’яти років ув’язнення та штрафом у 250 000 доларів.

За даними кримінальної заяви, офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго помітив чоловіка без сорочки, який "розмовляв сам із собою та голосно кричав" на проспекті Конституції. Після того як Сантьяго направив на нього ліхтарик для спостереження, чоловік спрямував лазерний промінь на обличчя офіцера, тимчасово дезорієнтувавши його.

Пізніше підозрюваний, якого ідентифікували як Джейкоба Семюеля Вінклера, спрямував червоний лазер на Marine One. Сантьяго затримав його, забрав указку та надів кайданки. Під час затримання Вінклер вибачався перед Трампом, повторюючи: "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом".

У нього також був при собі ніж із фіксованим лезом довжиною 3 дюйми. Вінклер зізнався, що спрямовував лазер на літак, не усвідомлюючи, що це заборонено, і зазначив, що зазвичай наводить його на різні об’єкти, як-от дорожні знаки.

Націлювання лазерної указки на літак чи гелікоптер вважається серйозним федеральним злочином, оскільки створює ризик для екіпажу та пасажирів, особливо під час польоту на низькій висоті поблизу інших літаків та будівель.

Схожі інциденти

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня пасажирський літак Spirit Airlines Inc. підійшов надто близько до літака Boeing Co. 747, який перевозив президента США Дональда Трампа до Лондона.

Цивільний борт летів з Форт-Лодердейла до Бостона. Він і літак Трампа прямували над Лонг-Айлендом, коли диспетчер повітряного руху помітив, що їх висота польоту була схожою, а траєкторії польоту збігалися. Диспетчер намагався попередити пілотів Spirit, щоб вони змінили курс.

