Зазначається, що трейдери активно готуються до нового сезону.

Європейські газові трейдери вже почали готуватися до наступного сезону накопичення запасів, щоб убезпечити себе від можливих ризиків. При цьому очікується збільшення пропозиції "блакитного палива" наступного року.

Видання Bloomberg пише, що ціни на газ у Європі можуть сягнути 50 євро наступного літа, коли трейдери зазвичай запасаються "блакитним паливом" на зиму. Таким чином, можливе зростання приблизно на 60% від поточних рівнів, які протягом останніх кількох тижнів становили близько 32 євро за мегават-годину.

Хоча ціни на газ у Європі останніми місяцями істотно знизилися, а збільшення запасів у сховищах заспокоїли побоювання з приводу готовності регіону до зими, трейдери, як і раніше, оцінюють перспективи поставок на найближчі роки. У 2026 і 2027 роках планується ввести в експлуатацію ще більше проєктів зі скраплення природного газу, що підсилює зростаючий консенсус серед трейдерів про те, що ціни падатимуть, оскільки ринок поступово переходить від дефіциту до надлишку пропозиції.

Проте найближчими місяцями європейський ринок газу зіткнеться з безліччю невизначеностей, які можуть вплинути на кампанію з накопичення запасів наступного року. Холодна зима може призвести до виснаження запасів, що ускладнить роботу в 2026 році.

Трейдери також стежать за тим, який вплив на ринки можуть мати подальші санкції щодо російської енергетики. Наразі Європа планує заборонити імпорт морських вантажів з РФ з 2027 року. Будь-які затримки з введенням в експлуатацію додаткових потужностей у США і Катарі можуть посилити напруженість на ринку.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

Європейський Союз 18 червня 2025 року представив план відмови від російського газу, який передбачав завершення поставок "блакитного палива" з країни-агресора 1 січня 2028 року.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Євросоюз відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. На цьому тлі Брюссель прискорив "остаточне прощання" з російським газом і представив новий санкційний пакет, який передбачає заборону імпорту скрапленого газу РФ.

Зі свого боку прес-секретар ЄС з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен повідомила, що вісім країн блоку продовжують купувати російський газ. Так, імпортують російський скраплений газ Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, а трубопровідний газ із Туреччини - Греція, Словаччина, Угорщина.

