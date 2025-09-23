Електромобіль BYD Song Plus стрімко набирає популярність на регіональних ринках України.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 7,9 тисячі автомобілів на електротязі (BEV). Такі дані наводить профільний портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільшим попитом електромобілі користувалися у таких областях:

Львівській області – 1196 одиниць (89% вживані). Місті Києві – 959 (55% вживані) Київській області – 698 (68% вживані). Дніпропетровській області – 640 (71% вживані). Одеській області – 449 (69% вживані).

Якщо говорити про нові авто, то найпопулярнішим електромобілем на цих ринках (крім Дніпропетровщини) виявився китайський BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровської області частіше обирали Honda eNS1.

Відео дня

Якщо ж йдеться про ввезені з-за кордону вживані автомобілі, то тут титул лідера у компактного електричного кросовера (SUV) Tesla Model Y, який традиційно користується великою популярністю на українському ринку.

Який електромобіль обрати – поради експертів

Раніше фахівці назвали десять дуже надійних електромобілів з пробігом. Найнадійнішим електромобілем у цьому рейтингу виявився Hyundai Kona Electric. За словами спеціалістів, якість збірки цієї моделі перебуває на дуже високому рівні.

Також нещодавно було названо дуже надійний японський електромобіль, який може скласти конкуренцію моделям Toyota і Lexus. Експерти радять покупцям звернути особливу увагу на модель Acura ZDX, яка може похвалитися не тільки прекрасними показниками надійності, але й високою безпекою і стильним дизайном.

Вас також можуть зацікавити новини: