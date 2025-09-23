Україна потребує більше коштів, ніж планувалось: скільки грошей може дати МВФ

Розмір нової кредитної програми з МВФ може скласти 8 мільярдів доларів.

Міжнародний валютний фонд переконав уряд України суттєво переглянути свої прогнози щодо потреби у додатковому фінансуванні до кінця 2027 року на тлі затяжної війни з Росією, пише Bloomberg.

Спочатку Київ оцінював дефіцит іноземного фінансування на цей період у майже 38 млрд дол., але після переговорів з МВФ ця цифра зросла до близько 65 мільярдів доларів.

Зазначається, що Україна наразі веде перемовини з Фондом про нову чотирирічну програму кредитування, яку поспішають погодити до кінця 2025 року. Чинна програма на 15,5 млрд дол. діє до 2027 року, однак більшу частину коштів за нею вже використано, і поточний її формат не відповідає реальним воєнним потребам України.

Розмір нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду для України, який, як очікується, сторони обговорять вже у листопаді, за попередніми оцінками, становить близько 8 млрд доларів.

Узгоджену оцінку фінансових потреб України на наступні два роки вже передали до Європейської комісії, яка розглядає можливість профінансувати значну частку за рахунок заморожених російських активів. Якщо раніше обговорювалося використання виключно доходів від цих коштів, то тепер розглядається й основний капітал.

Україна та МВФ - останні новини

Місія Міжнародного валютнгого фонду прибула до Києва 3 вересня для визначення фінансових потреб України, обговорення бюжетних планів на наступний рік та необхідних реформ. Згодом стало відомо що Україна звернулася до Фонду із проханням про нову програму, що прийде на заміну чинній.

11 вересня стало відомо, що, за оцінками МВФ, потреба України у фінансуванні до 2027 року може бути на 20 млрд доларів вищою, ніж оцінює уряд у Києві.

Міністр фінансів Сергій Марченко, у свою чергу, підтвердив, що Україна розпочала обговорення нової чотирирічної програми фінансування з МВФ. За його словами, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на чотири роки може скласти 150–170 млрд дол.

