Україна готується до нового етапу війни, в якому їй доведеться більше покладатися на власні сили.

Український президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де планує зустрітися з Дональдом Трампом у вівторок, а також виступити в ООН у середу вранці з метою отримати більшу підтримку від союзників. Однак, як пише Reuters, від цього візиту не слід чекати особливих чудес.

Як зазначає видання, є ознаки того, що Україна готується до нового етапу війни, в якому іноземна підтримка скоротиться, і країні доведеться більше покладатися на власні сили. Так, український аналітичний центр, який раніше вивчав Росію для визначення цілей для урядових санкцій, тепер займається аналітикою, що допомагає військовим обирати цілі для ударів безпілотників, повідомив один зі співробітників.

За даними співрозмовника Reuters, Україна не тільки зіткнулася з невдачами в санкціях і скороченням допомоги США, а й може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі.

При цьому українські чиновники представляли свою роботу до приїзду Зеленського в США як прагматичну дипломатію, а не як підготовку до вирішальної поїздки.

"Нью-Йорк стає майданчиком кожного вересня. Це надзвичайно важливе місце. Хотілося б, щоб це було більш доцільно, але простих рішень конфліктів такого масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що з Нью-Йорка ми всі не повернемося з легкими рішеннями. І ми продовжимо старанно працювати після Нью-Йорка", - заявив агентству Reuters перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Підтримка США залишається важливою для України

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідданими зі США і новий механізм закупівлі Україною американської зброї мають вирішальне значення для успіхів ЗСУ на полі бою.

Водночас, за словами дипломата, Україна зараз займає більш впевнену позицію в питаннях озброєнь, про що свідчить менш напружений тон недавніх публічних заяв Зеленського.

Зі свого боку колишній високопоставлений український чиновник засумнівався в тому, що Трамп узагалі запровадить санкції проти Росії, і заявив, що Україні було б краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.

Він зневажливо поставився до багатотижневих переговорів між Європою, США та Україною про гарантії безпеки для захисту України в післявоєнному врегулюванні, порівнявши цей процес із ритуальним танцем: "Було б дуже красиво, якби не вбивали людей".

Візит Зеленського до США

Український президент уже провів зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом. Вони говорили про розвиток співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів.

Також на полях Генасамблеї ООН 23 вересня Зеленський планує зустрітися з Трампом. На зустрічі планується обговорити гарантії безпеки для України від Європи з урахуванням участі в них США.

