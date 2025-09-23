Український дрон Magura модернізували та випробують в Португалії

Оновлена Magura v7.2 зазнала змін в частині корпусу.

Модернізований український морський дрон Magura v7.2 з двома іншими українськими морськими безпілотниками помітили у військових навчаннях REPMUS, що організовані країнами НАТО. Як повідомляє "Мілітарний", українські дрони разом з морськими безпілотними платформами інших країн-учасників були зібрані для відпрацювання нових технологій та експериментів, що триватимуть упродовж трьох тижнів.

На зображені українських дронів, що оприлюднив блог Defence360, помітна серйозна модернізація. Зазначається, що серед доставлених в місцевий порт систем спостерігачі помітили одразу три українські безпілотники, два з яких базувались на переробленій платформі Magura v7 та вперше публічно демонструвались.

"Оновлена Magura v7.2 зазнала змін в частині корпусу, де пускові установки ракет були зміщені з корми до середини палуби, а вихідні отвори вихлопного колектора переміщені з бортів. Крім того, камера була піднята вище на щоглу, де також з’явився бортовий навігаційний радар. Краще корпус оновленої платформи можна оглянути на версії Magura v7.2 з кулеметною туреллю, що перевозилась тралом до узбережжя", - пише видання.

Відео дня

Як повідомляється, вона була доопрацьована, в першу чергу за рахунок перенесення кулеметного модулю з середини корпусу ближче до носової частини. Це, ймовірно, було зумовлено проблемою із задиранням носової частини під час розгону, що перекривало кути огляду установки. На борту також з’явилась щогла з оптичним модулем, проте без радіолокатора.

"Також на навчаннях був помічений інший український морський дрон невідомої моделі, що був оснащений двома направляючими для авіаційних ракет Р-73, оптичним модулем та навігаційним радаром. Він вже застосовувався у російсько-українській війні щонайменше один раз під час операції біля узбережжя Криму в травні цього року, де на його перехоплення були відправлені російські окупанти", - зауважили в виданні.

Росія вже використовує виставкову техніку

Як повідомляв УНІАН, Росія відправила на фронт виставковий бойовий танк Т-90МС. Т-90МС, розроблений Уралвагонзаводом. Він є модернізованою експортною версією серії Т-90, що має покращений захист, оптику та вогневу міць порівняно з попередніми моделями.

На думку аналітиків, розгортання виставкового танка, який був адаптований для бойових дій, відображає нагальний попит на сучасну бронетехніку на тлі постійних втрат на полі бою. У заяві Уралвагонзаводу не уточнюється підрозділ чи місце, куди було відправлено танк.

Вас також можуть зацікавити новини: