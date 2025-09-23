"Фуцзянь" є третім і найпотужнішим китайським авіаносцем.

Китайці оприлюднили перші кадри повноцінних польотів з борту свого нового авіаносця "Фуцзянь". Про це повідомляє CNN.

Показані не тільки кадри зльоту і приземлення старого палубного винищувача J-15T, але й нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35, а також палубного літака дальнього радіолокаційного стеження KJ-600.

Літаки запускали за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS). Єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, є новітній авіаносець ВМС США USS Gerald R Ford.

Сам "Фуцзянь" наразі проходить заключні випробування і скоро буде прийнятий до складу китайських ВМС.

Система EMALS дозволяє літакам злітати з більш важким озброєнням і паливним навантаженням. Два попередні китайських авіаносця – "‎Шаньдун"‎ і "‎Ляонін"‎ – оснащені спеціальними трамплінами, як на російському авіаносному крейсері "‎Адмірал Кузнецов"‎.

У міру того як Китай нарощує свою військово-морську міць, він більш наполегливо діє у водах Тайванської протоки, а також у Східнокитайському і Південнокитайському морях, що викликає критику з боку Сполучених Штатів та їх союзників.

Посилення китайського флоту нерідко сприймають як пряму загрозу Тайваню.

Китайський флот – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що Пекін опановує передові технології субмарин, що змушує США та їхніх союзників нарощувати власні підводні сили.

Нові китайські човни можуть довше залишатися під водою та виконувати більш складні завдання, що може зробити КНР потенційним лідером у підводній війні майбутнього (хоча поки що технічна перевага на боці США).

Також повідомлялося, що Пекін з шаленою швидкістю виробляє передові есмінці, які, можливо, вже не поступаються американським.

