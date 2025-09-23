Нові дата-центри базуватимуться на мільйонах GPU від Nvidia.

Nvidia і OpenAI оголосили про підписання "стратегічного партнерства", в ході якого творець ChatGPT отримає додаткові обчислювальні ресурси й фінансування – для запуску нових дата-центрів.

Угода передбачає, що Nvidia інвестує в OpenAI до 100 мільярдів доларів в міру створення "рекордної" ШІ-інфраструктури. Масштаб проєкту оцінюється щонайменше в 10 ГВт обчислювальних потужностей, пише VideoCardz.

Як базові будівельні одиниці для нової фабрики ШІ будуть використовуватися прискорювачі Nvidia Vera Rubin – наступник поточної архітектури Blackwell. Rubin об'єднає нові GPU і CPU, пам'ять HBM4 та оновлені міжз'єднання, що має забезпечити масштабування кластерів до мільйонів прискорювачів.

Головним бенефіціаром проєкту стане OpenAI. Нові 10 ГВт потужностей дадуть компанії можливість наростити пропускну здатність сервісів, просунутися у створенні ШІ-агентів і поліпшити "мислення" нейромереж.

Перший запуск у рамках партнерства планується на другу половину 2026 року. Усі деталі партнери розраховують узгодити найближчими тижнями.

Декількома днями раніше Nvidia оголосила про історичну співпрацю з Intel – вона інвестує у свого головного конкурента $5 мільярдів. Корпорації спільно розроблятимуть чіпи для ШІ дата-центів і ПК.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

