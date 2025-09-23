Ми могли стати свідками сигналу з іншого всесвіту ще 6 років тому.

Подія гравітаційної хвилі, зафіксована 2019 року, можливо, привела астрономів до відкриття першої червоточини у Всесвіті. LIGO і Virgo вловили хвилю, яка тривала менше однієї десятої секунди.

Вчені проаналізували подію і дійшли висновку, що вона стала результатом зіткнення двох чорних дір. Однак через шість років вони припускають, що були частково неправі. Хоча дослідники, як і раніше, вважають, що саме злиття двох чорних дір спричинило хвилі, ймовірно, воно відбулося не в нашому Всесвіті, пише Wion.

Натомість ми стали свідками відгомону з паралельного Всесвіту, який досяг нас через червоточину. Сигнал, що отримав назву GW190521, залишається "кращою інтерпретацією", згідно з новим дослідженням, але теорію про червоточину вони теж не відкидають, повідомив фізик Ци Лай з Університету Китайської академії наук у препринті, завантаженому на arXiv.

Що таке червоточина простими словами

Червоточини - це гіпотетичні структури у Всесвіті, що з'єднують дві точки в просторі. Ці точки можуть бути розділені як відстанню, так і часом. Червоточина діє як міст між віддаленими точками, і тому також відома як міст Ейнштейна-Розена.

Її концепцію 1935 року запропонували Альберт Ейнштейн і Натан Розен. Якщо подія 2019 року справді пов'язана з червоточиною, що утворилася внаслідок злиття двох чорних дір, це стало б доказом існування об'єктів, які дотепер були відомі лише за фільмами та серіалами про космос. Однак автори дослідження обережні і не поспішають прямо називати це "колапсом червоточини" внаслідок мегазіткнення.

Щоб пояснити свою теорію, Лай і його команда написали, що гравітаційні хвилі виникають під час зіткнення масивних і щільних об'єктів - таких як чорні діри і нейтронні зірки. Але якщо подія відбувається з парою чорних дір на бінарній орбіті, їхні гравітаційні поля, що взаємодіють, також створюють брижі, коли вони притягуються одна до одної. Ці брижі спочатку слабкі, але поступово посилюються. Маса злиття становила 142 сонячних маси, і така хвиля повинна була бути виявлена. Але у випадку з GW190521 ці сигнали були відсутні. Це привело дослідників до думки, що чорні діри не були пов'язані, а проходили повз одна одну, коли потрапили в область взаємного гравітаційного тяжіння.

Можливо, люди вперше побачили червоточину

Інше пояснення, дане дослідниками короткому спалаху гравітаційних хвиль, полягає в тому, що злиття бінарних чорних дір породило червоточину, яка потім схлопнулася й утворила одну чорну діру.

Така подія викликала б лише короткочасний спалах. Вчені створили модель форми хвилі, яка відповідала б такому сигналу, і порівняли її з даними 2019 року. Вони також побудували модель стандартного злиття бінарних чорних дір. Виявилося, що сценарій бінарного злиття був лише трохи переконливішим поясненням сигналу, і все ж дослідники вважають, що сценарій із червоточиною теж можливий.

Це означало б, що GW190521 став першим випадком, коли людство, ймовірно, спостерігало інший Всесвіт.

