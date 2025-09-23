У Palfarm гравцеві належить піклуватися про ферму.

Студія Pocketpair представила спін-офф свого хіта Palworld під назвою Palfarm. Якщо оригінальна гра поєднувала виживання з пострілами і полюванням на істот, то новий проєкт йде в бік затишного жанру симулятора ферми в дусі Stardew Valley.

За описом розробників, гравцям належить переїхати на острів, де мешкають Pals, і разом з ними будувати ферму мрії: обробляти поля, готувати їжу, створювати предмети і прикрашати будинок. Важливу роль зіграють і самі істоти - кожна з них може допомагати в господарстві своїми унікальними здібностями, від посадки і поливу до збору врожаю.

У трейлері показали також систему стосунків, з жителями і Pals можна спілкуватися, дарувати подарунки і відкривати особливі сюжетні лінії. Palfarm підтримує мультиплеєр, тож розвивати ферму можна буде разом із друзями.

Незважаючи на мирний настрій, повністю фірмового божевілля Palworld гра не позбулася. У ролику промайнули сцени з обороною ферми, де видно Pal з бензопилою і торговця з пістолетом.

Кумедно, але буквально 2 тижні тому Nintendo анонсувала Pokemon Pokopia, теж симулятор ферми, але з покемонами. Pocketpair і Nintendo вже рік судяться за концепцію істот у кулі.

Дата виходу Palfarm поки не оголошена. Відомо лише, що гра вийде в Steam.

Раніше ми розповідали, що розробники Palworld назвали фуррі-спільноту головною проблемою своєї гри. "Називаєте таких людей лузерами і виганяєте", - каже директор із комунікацій компанії.

