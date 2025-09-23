Після знищення цих бортів окупантам доведеться задіяти для спостереження інші засоби, вважає речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Особливість російських літаків Бе-12 "Чайка", два з яких Сили оборони нещодавно уразили у тимчасово окупованому Криму, у тихохідності, яка дозволяє пілотам уважно роздивлятися цілі на воді.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, відповідаючи на запитання, чи можуть окупанти замістити втрачені борти іншими засобами спостереження.

"Втрата цих літаків є для нас позитивною новиною, адже у першу чергу їх використовували для протидронової боротьби, для викриття надводної обстановки. Але це не єдині зразки. З Бе-12 взагалі цікава історія – вони вже мали йти на списання. Не кажу саме про ці одиниці, а загалом, бо це вже досить старий літак", - сказав Плетенчук.

Відео дня

За його словами, в окупантів вже є літаки Бе-200 – це більш нова версія, але, окрім цих типів літаків, росіяни використовують й гелікоптери, інші подібні гвинтові літальні апарати.

На думку Плетенчука, знищення двох "Чайок" певним чином може ускладнити життя окупантам, адже їм доведеться задіяти для спостереження інші засоби. Водночас військовий зауважив, що кількість літаковильотів противника дуже велика – десятки на добу. Для спостереження за акваторією окупанти застосовують дрони різних типів – оперативно-тактичного рівня та ті, що мають озброєння – типу "Оріон".

"Але, як каже сам російський диктатор – курка по зернятку клює. Тобто, якщо рухатися далі у такому темпі, то у росіян виникне доволі серйозна проблема з забезпеченням цих протидронових обльотів. Особливість цих літаків (Бе-12 – УНІАН) у тому, що вони тихохідні й це надає оператору можливість роздивлятися об’єкти на воді. Вони, в принципі, протичовнові. Тому можна сказати, що ворог використовував їх за призначенням", - сказав Плетенчук.

Ураження ворожих літаків-амфібій у Криму

21 вересня на території тимчасово окупованого Криму спецпідрозділ ГУР Міноборони України "Примари" знищив два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження таких літаків в історії. Вони оснащені коштовним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Тоді ж разом із літаками Бе-12 було уражено багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Вас також можуть зацікавити новини: