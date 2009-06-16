Буенос-Айрес оголошено Всесвітньою столицею книги

У 2011 році почесний титул Усесвітньої столиці книги дістанеться аргентинській столиці Буенос-Айросу. Таке рішення ухвалив спеціальний комітет видавців, книгопродавців і бібліотекарів, що діє під егідою ЮНЕСКО.

Титул столиці – символічний, але він присуджується за кращі міські програми з заохочення читання і любові до книг.

У 2010 році титул Усесвітньої столиці книги перейде від Бейрута до Любліну. Раніше такими столицями побували Мадрид, Александрія, Турин, Богота, Нью-Делі, Амстердам, Монреаль і Антверпен.

Вибором міст, що претендують на звання Всесвітньої столиці книги, займаються представники Міжнародної асоціації видавців, Міжнароднії федерації бібліотечних асоціацій та інститутів і Міжнародної федерації книжкової торгівлі.

Подробиці