Антологія Українського націоналізму вийшла друком у Львові

У Музеї етнографії та художнього промислу у Львові 13 липня презентували перший том тритомника "Антологія Українського націоналізму", який видано до 80-річчя ОУН та 100-річчя Степана Бендери.

До видання увійшли праці теоретиків українського націоналізму першої половини ХХ століття про процеси державотворення, роздуми щодо політичного визначення. Це праці Степана Бандери, Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Олени Теліги, Олега Ольжича.

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