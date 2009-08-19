Скандальний фільм «Бруно» продублювали українською

Фільм «Бруно» продублювали українською мовою. Про це повідомляє пресс-служба громадського об`єднання «Остання барикада», яка здійснила переклад та озвучування комедії.

Інтонації головного героя втілює поет-слемер Артем Полежака. Решта акторів «заговорили» голосами Лірника Сашка, Лесі Добрий-Вечір та Сашка Недонія. Звукорежисером виступив Григорій Лук`яненко (гурт «Рутенія»).

За інформацією «Останньої барикади», переклад та озвучування «Бруно» здійснено заради одного показу. Фільм з українським дубляжем демонструватимуть у місті Гуляйполі Запорізької області, де пройде четвертий літературно-музично андерграундовий фестиваль «День Незалежності з Махном».

У липні 2009 року Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі дійшла висновку, що фільм Саші Барона Коена «Бруно» носить порнографічний характер і має бути забороненим.

Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів у складі Міністерства культури і туризму не дала дозволу на прокат кінокомедії на території України. Рішення українського Мінкульту мало міжнародний резонанс: британська газета The Guardian пов`язала заборону «Бруно» з консервативністю українців і президентськими виборами.

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