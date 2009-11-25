У Болгарії археологи відновлять палац Симеона Великого

Силами болгарських археологів буде відновлено королівський палацовий комплекс у Велікі-Преславі. Про це повідомляє софійське агентство новин Novinite.com. Йдеться не про реставрацію, а про зведення копії в масштабі один до десяти. Проект обійдеться будівельникам більш ніж у 3 мільйони євро.

Комплекс, що складається з царського палацу, церкви й площі, планується розмістити між археологічним музеєм і руїнами старого палацу. Під будівництво репліки виділена територія в 700 квадратних метрів. З урахуванням масштабів висота будов повинна скласти не менши три з половиною метри.

Консультантами проекту, що одержав назву "Повернення часів царя Симеона Великого", виступили професор археології Микола Овчарова й директор Національного інституту археології і музею (НАИМ) Маргарита Ваклінова. Проект фінансується Міністерством регіонального розвитку Болгарії.

За словами професора Овчарова, будівництво палацового комплексу здатне привернути у Велікі-Преслав безліч туристів. Щорічно місто відвідує до 21 тисячі чоловік, проте професор сподівається, що після відкриття пам`ятника ця цифра може вирости до 200-300 тисяч.

Період правління царя Симеона I Великого в Болгарії (з 893 по 927 роки) співпав з культурним підйомом країни, згодом названим "золотим століттям болгарської цивілізації". У роки його царювання володіння Болгарії тягнулися від Будапешта, північних схилів Карпат і Дніпра на півночі, до Адріатичного моря на заході, Егейського моря на півдні і Чорного моря на сході. Крім того, саме при Симеоні була створена нова азбука – кирилиця, що змінила глаголицю Кирила і Мефодія.

Тодішню столицю Болгарії Велікі-Преслав небезпідставно порівнювали з Константинополем. Але багато архітектурних пам`ятників епохи Симеона у Велікі-Преславі, що дожили до XIX століття, було зруйновано турками заради каменя і гравію, що пішли на будівництво першої залізниці в Оттоманській імперії.

Lenta.ru