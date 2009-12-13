У Києві та Харкові вперше проходитиме ЕСТФЕСТ

У грудні, вперше в Україні, у Києві та Харкові відбудеться фестиваль естонського кіно ЕСТФЕСТ. З 18 по 23 грудня в культурному центрі кінотеатру «Київ», та з 24 по 29 грудня в кінотеатрі « Боммер» буде представлено 5 повнометражних та 5 короткометражних фільмів

Денис Нікітенко, директор програми МКФ «Молодість», розповідає: «Попередні два роки були дуже вдалими для естонського кіновиробництва: знято 10 фільмів, включаючи анімаційний, а за 2008 рік відвідуваність кінотеатрів в Естонії сягала 1,6 млн. глядачів. У такій маленькій країні існує 5 кінофестивалів і це є прикладом для України».

За словами Андрія Халпахчі, арт-директора МКФ «Молодість»: «в Естонії не переглядаються українські фільми, а в нас - їхні, тому ми намагаємось розширити свою копродукцію з цією країною, а в майбутньому ще й з Литвою та Латвією».

Отже, в рамках фестивалю ЕСТФЕСТ українські глядачі зможуть переглянути: 5 повнометражних стрічок: «Клас», реж.- Ільмар Рааг - фільм про естонську школу, де головний герой терпить приниження однокласників, але в одну мить все змінюється; «Куди йдуть душі» (Райнер Сарнет) – романтична молодіжна драма про дівчат, які, стаючи дорослими й незалежними, відкривають для себе кохання; «Осінній бал» (Вейко Іунапуу) - фільм про шістьох жителів спального району, яких об’єднує відчуття самотності, людської байдужості, сірої буденщини; «Я був тут» (Рене Вільбре) - фільм про мрії сімнадцятирічного учня елітної школи щодо сім’ї, любові, який для того, щоб підзаробити погоджується продавати наркотики і втягується у вихор небажаних подій; «Пригоди Лотти з Самодєлкіно» (Хейкі Ернітс і Янн Пилдма) –перший естонський повнометражний фільм, створений на основі популярного в країні дитячого серіалу про цікаві пригоди жителів села Самодєлкіно; а також 5 короткометражних фільмів: «Кімната кольору» (Ану Аун), «Друге пришестя» (Танел Тоом), «Чорний Пітер» (Прііт Паасуке), «Сусідка» (Магніт Кеердо), «Чужак – історія у 11 розділах» (Расмус Мерівоо).

Ірина Томаш