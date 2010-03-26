Галерея «Дукат» відкрила «Українську альтернативу. ХХ»

У галереї "Дукат" відкрилася передаукціонна виставка «Українська альтернатива. ХХ», яка триватиме з 25 березня по 9 квітня.

В експозиції були показані роботи українських художників-авангардистів ХХ століття, полотна майстрів емігрантів, твори художників-нонконформістів 60–80-их років, а також роботи сучасних авторів, творчі доробки яких припадають на останні десятиліття минулого століття.

Один з організаторів аукціонну Леонід Комський каже, що "мета виставки – чиста комерція, адже влітку ми робили аукціон для художників благодійного характеру".

Серед впливових імен – основоположник українського футуризму – Давид Бурлюк, один із засновників паризького «Вулика» – Яків Шапіро. Велику увагу глядачів і колекціонерів викличе робота Пінхуса Кременя, Василя Хмелюка й Абрама Мінчина.

На виставці творчість нонконформістів представлятиметься роботами Давида Тихолуза, Олени Щьокіної, Олександра Онуфрієва. Виставка усіяна роботами Влади Ралко, Владислава Шерешевського, Матвія Вайсберга, Максима Мамсікова, Олександра Животкова, Леоніда Барната, Едуарда Бельского, Льва Маркосяна та інших.

Цінова політика різна, кожна робота має свою приблизну вартість. Аукціон відбудеться 10 квітня 2010 року.

Іра Томаш