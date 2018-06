Українська стрічка боротиметься за каннську пальмову гілку

Сьогодні на офіційній прес-конференції в Парижі, організатори Каннського МКФ оголосили основних учасників конкурсної програми 63-го фестивалю, який проходитиме з 12 по 23 травня 2010 року на у Каннах.

Україна представляє в рамках кінофестивалю два ігрові фільми – “Щастя моє” Сергія Лозниці (Україна-Німеччина-Голландія) в основному конкурсі й новий фільм Отара Іоселіані “Шантрапа” (Україна-Франція) у спеціальній програмі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі співпродюсера стрічки "Щастя моє" Олега Кохана.

– Переживаю радість і гордість за те, що моя мрія здійснилася – каже Олег Кохан. – Ми беремо участь в основному конкурсі найавторитетнішого кінофестивалю планети з картиною Сергія Лозниці і здійснюємо прем`єрний показ фільму Отара Іоселіані. Це вже нагорода для кожного продюсера, а для українського – особливо. Ми вперше представлені в селекції шедеврів – адже Канни щорічно акумулюють культурні струми всієї світової кінематографії. Ці картини дуже дорогі мені, перш за все, тому що в них вкладено сокровенне, щире переживання нашого непростого життя, і торкнулися важливі витоки природи людяності в постійній внутрішній боротьбі добра зі злом”.

Серед конкурентів Сергія Лозниці будуть:

• Tournee, Матьє Амальрік;

• Des Hommes et des Dieux, Ксавьє Бовуа;

• Biutiful, Алехандро Гонсалес Іньяріту;

• Hors la loi, Рашид Бушареб;

• Un Homme Qui Crie (A Screaming Man), Махамат-Салех Харун;

• Housemaid, Ім Сан Су;

• Copie Conforme, Аббас Кіаростамі;

• Outrage, Такеши Кітано;

• Poetry, Лі Чхан Дон;

• Another Year, Лі Майк;

• Fair Game, Дуг Лиман;

• "Щастя моє", Сергій Лозниця;

• La Nostra Vita, Данієле Лукетті;

• "Натомлені сонцем 2", Микита Міхалков;

• La Princesse de Monptpensier, Бертран Таверньє;

• Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Апічатпонг Вірасетакул.

– Я вдячний Жілю Жакобу і Тьєрі Фремо за запрошення в конкурс Каннського фестивалю, – зазначив режисер фільму «Щастя моє» Сергій Лозниця. – Це велика честь для мене і для моєї чудової міжнародної команди, що віддала так багато сил цій картині. Робота над фільмом була щастям, запрошення до Канн – подарунок, який я приймаю із захопленою покірністю. Я не розглядаю участь в Каннському фестивалі, як змагання. Для мене це, перш за все, можливість показати мою картину найпрофесійнішій і найдосвідченішій аудиторії в світі. Сподіваюся, що ця аудиторія буде прихильна на моє щастя".

У рамках спеціальних позаконкурсних програм будуть представлені новий фільм Отара Іоселіані “Шантрапа” (Україна-Франція) за участю Богдана Ступки, а також картина Вуді Аллена «Ти зустрінешся з високим темноволосим незнайомцем», «Уолл Стріт. Гроші не сплять» Олівера Стоуна. Відкриватиметься фестиваль "Робін Гудом" Рідлі Скотта.

Жюрі в Каннах очолить режисер Тім Бертон; разом з ним вибирати переможців будуть Кейт Бекинсейл, Джованна Меццоджорно, Альберто Барбера, Еммануель Каррере, Бенісіо дель Торо, Віктор Ерісе і Шекхар Капур. 63-й Каннський кінофестиваль пройде з 12 по 23 травня.