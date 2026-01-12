Росія накопичила понад 70 гелікоптерів на авіабазі 'гробів' у Сизрані

Із 2022 року там з’явився 31 новий борт.

Росіяни накопичили 71 гелікоптер Ми-8 та Ми-24/35 на вертолітній авіабазі у Сизрані, де зберігають так звані "гроби" – непридатні до польотів борти.

Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик The Military Watch на своїй сторінці в X.

"У Сизрані станом на 23.10.2021 було 40 демонтованих гелікоптерів, 43 станом на 02.06.2022, 60 станом на 16.10.2022, 61 станом на 31.05.2023. 17.09.2024 було демонтовано 66 гелікоптерів, а 07.05.2025 – 71. Ми бачимо, що кількість гелікоптерів на зберіганні збільшується, найімовірніше, через закінчення терміну служби", - кажуть аналітики.

Як пише видання "Мілітарний", імовірно, це гелікоптери, у яких закінчився ресурс, або ті, що були виведені з ладу під час бойових дій. Можливо їх використовують як джерело запчастин для підтримки наявного парку.

Зазначається, що частина вертольотів перебуває у частково розібраному стані, що підтверджує це припущення. У 2023 році стало відомо, що Росія просила повернути понад сотню раніше проданих двигунів із Єгипту, Пакистану, Білорусі та Бразилії.

У квітні 2022 року російська делегація прибула до Каїра та провела переговори з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ас-Сісі щодо повернення 150 двигунів для Ми-17, які раніше були продані країні. За підсумками переговорів очікувалося, що двигуни повернуться до РФ у грудні 2023 року.

"Кількість гелікоптерів Ми-8 на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії оцінюється приблизно у 300 одиниць. Водночас реальний парк є значно більшим. Ці машини також експлуатуються іншими силовими та державними структурами – ФСБ, Прикордонною службою ФСБ, Росгвардією та низкою федеральних міністерств", - пояснили експерти.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України та американська Bell Textron підписали меморандум про взаєморозуміння, який стосується розвитку промислової співпраці в сфері авіації.

У Bell Textron висловили готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Таким чином, було закладено основу для створення нових виробничих і сервісних потужностей.

Bell Textron почне підготовку до локалізації виробництва, відкриє представництво в Україні та створить центр кінцевого складання та випробувань (FACO).

