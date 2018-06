Катерина Ющенко про сталінські чистки і книгу Конквеста

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО презентувала друге видання науково-документальної монографії Роберта Конквеста «Великий терор: сталінські чистки тридцятих років».

Як повідомили УНІАН у фонді «Україна 3000», презентація відбулася у приміщенні Національного музею літератури України. У ній також взяли участь аташе з питань культури Посольства США в Україні Сьюзан КЛІРІ, громадський діяч, дисидент Євген СВЕРСТЮК, директор видавництва «ВМА Терен» Андрій КРИШТАЛЬСЬКИЙ, історики, літератори, науковці, громадські діячі.

«Роберт Конквест був першим, хто довів світу те, що відбувалося в Радянському Союзі, – сказала, звертаючись до присутніх, К.ЮЩЕНКО. – І сьогодні у світі, мабуть, немає жодного дослідника-радянолога, який би не використовував «Великий терор» як настільну книгу». Пані Катерина зазначила, що робота КОНКВЕСТА сьогодні є дуже актуальною, і з нею мають ознайомитися якомога більше людей. Саме тому Фонд «Україна 3000» вирішив ініціювати її переклад та видання. Але була і ще одна обставина, з якої Фонд видав цю книгу: до цього часу вона ніколи не виходила друком в колишньому Радянському Союзі, за винятком самвидавного варіанта в Латвії.

К.ЮЩЕНКО нагадала, що перше видання книги «Великий терор» було здійснене Фондом «Україна 3000» в рамках програми «Уроки історії». Його презентація відбулася 25 листопада 2009 року, в рамках Національних заходів з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Практично весь наклад був безкоштовно поширений Фондом серед бібліотек міста Києва та України. «Але одразу після презентації стало зрозуміло, що книга отримала широкий резонанс у суспільстві, і коло бажаючих ознайомитися з нею є надзвичайно широким», – сказала К.ЮЩЕНКО.

В зв’язку з чим Фонд надав Волинській мистецькій агенції «Терен» дозвіл на друге, комерційне видання, – для того, щоб усі бажаючі могли придбати книгу. Вона подякувала агенції «Терен» за цю ініціативу та Посольству США в Україні за сприяння в її реалізації.

Перед присутніми виступили С.КЛІРІ, Є.СВЕРСТЮК, А.КРИШТАЛЬСЬКИЙ, а також відомі українські історики Юрій ШАПОВАЛ та Василь МАРОЧКО.

Під час заходу Фонд «Україна 3000» передав Національному музею літератури України комплект книжок, виданих з ініціативи та за сприяння Фонду.

***Книга Р.Конквеста «Великий терор: сталінські чистки тридцятих років» є першим україномовним виданням цієї праці. «Великий терор» – це вражаюче за своєю ґрунтовністю й фаховістю дослідження періоду сталінських репресій 1930-х років. За допомогою наукових джерел, письмових свідчень очевидців та жертв терору автор висвітлив один із найбільш замовчуваних періодів історії СРСР.

Монографія знайомить читача з передумовами, тривалістю, причинами та наслідками найбільш масових репресій в Радянському Союзі, що відбувалися в 1937-1938 роки. Свою назву цей період отримав саме від книги Р.Конквеста The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, яка була видана в США у 1968 році.

У рамках програми «Уроки історії» Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» за останні три роки реалізував дев’ять видавничих проектів. Зокрема, 2007 року Фонд здійснив україномовне видання монографії Р.Конквеста про Голодомор в Україні «Жнива скорботи».