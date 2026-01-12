Чергова папка з архівів: експерт пояснив, що не так з британськими ракетами Nightfall

Україні потрібніше були б ракети Storm Shadow чи засоби ППО, вважає Анатолій Храпчинський.

Інформація про те, що Велика Британія хоче створити для України балістичну ракету Nightfall – це більше схоже на заяви, ніж на реальні дії. Про це розповів Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил в резерві в етері "Radio NV".

"Давайте спитаємо, а чому, наприклад, не збільшити виробництво ракет Storm Shadow, які нам так потрібні, які доволі ефективно застосовуються на лінії бойового зіткнення. Чому Європа підіймає якусь чергову папку з архіву і починає – ми зараз вам допоможемо з цим. Допоможіть нам, будь ласка, з ракетами Storm Shadow, збільшіть виробництво ракет для протиповітряної оборони. Збільшіть виробництво, наприклад, систем протиповітряної оборони. Передавайте нам не 15 Raven, а 100. Для того, щоб ми могли розгорнути тактичні системи, які б захищали наш повітряний простір", – сказав Храпчинський.

Експерт додав, що хоч ця інформація і є перспективною, оскільки Україна обмежена у можливостях щодо створення балістичних ракет, однак важливо також і правильно розподіляти ресурси.

Відео дня

"На що і куди ми витрачаємо наш ресурс, час, кошти для того, щоби правильно озброїти не лише Україну, а і Європу. Тому що дії з боку Російської Федерації показують на те, що Путін не збирається зупинятися на Україні і у випадку, якщо він ще на рік застрягне в Україні, він буде вимушений іти в Європу для того, щоб зменшити допомогу нам", – додав Храпчинський.

Ракета Nightfall: що відомо

Раніше про те, що Британія розглядає можливість створення для України балістичної ракети Nightfall, повідомляли журналісти The Sun. Зазначалося, що ці ракети здатні будуть нести 200-кілограмові боєголовки та матимуть дальність польоту майже 500 км.

Про початок розробки ракети стало відомо наприкінці серпня минулого року. Зазначалось, що пускова установка має вміщувати щонайменше дві ракети та забезпечувати "безпечний запуск в умовах високої тактичної загрози" всього боєкомплекту впродовж 15 хвилин після зупинки в стрілецькій позиції. Крім того, після запуску екіпаж повинен мати можливість покинути місце запуску впродовж 5 хвилин.

Очікувалось, що вартість однієї ракети становитиме не більше 675 тисяч доларів, не враховуючи ціну боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

Вас також можуть зацікавити новини: