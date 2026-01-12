Будуть в строю до 2030 року: пілот розповів про роль МіГ-29 в українській ППО

F-16 та Mirage 2000 роблять найбільшу роботу по ППО, тому що вони більш адаптивні і більш сучасні.

Парк літаків Міг-29 в Україні вже досить старий, але тримається в активному стані, і ці літаки будуть в строю ще щонайменше до 2030 року. Про це розповів пілот одного з винищувачів у інтерв’ю "Радіо Свобода", розкривши роль цих літаків у протиповітряній обороні України та головні виклики, які перед ними стоять.

"У зв'язку з тим, що техніка стара, ми витискали з неї протягом цих років максимум, зараз їй дуже важко, особливо в таких умовах. Ворог застосовує безліч обманок. Якщо раніше нам трішки важко було перехопити звичайний "Шахед", з часом навчилися це робити, використовувати і теплові ракети Р-73, і радійні Р-27, навчилися і економити БК, і збивати їх", - розповів він, зазначивши, що погодні умови восени і взимку сильно погіршують можливості цих літаків.

Пілот також пояснив, що причина, чому багато цілей авіація не може відпрацювати - це старіння прицілу. У Міг-29 він доплерівський, тобто він працює від швидкості. Чим більша швидкість в цілі, тим він надійніший.

"Відповідно, якщо "Шахед" буде йти на наднизьких висотах і на швидкості, що для нього нормальна, 200 кілометрів на годину, для літака Су-27 чи Міг-29 знайти його на висоті 200 метрів на такій швидкості дуже важко, тому що доплер хапає абсолютно всі перешкоди на землі", - пояснив він.

Пілот наголосив, що завдання виконуються абсолютно в будь-який час доби, абсолютно в будь-яких погодних умовах. І під час останнього ракетного обстрілу екіпажі були заздалегідь виведені в спеціальні райони і очікували цілі, тож багато цілей, "шахедів" і ракет, змогли перехопити ще на підльоті.

"Але це такі випадки, коли розвідка попередила, що сьогодні 100% буде, ми підготувалися, ми змогли. Але, бачите, люди з часом трішечки стали нас знецінювати, вони не розуміють простого – ворог розвивається. Те, що нам було важко робити в 22-му році, ми навчилися робити в 23-му. Проте він не стоїть на місці, засоби і матеріали, які він використовує, дуже важкі для радянської техніки", - пояснює пілот.

Міг-29 проти іноземних винищувачів

У західних літаків, наприклад, F-16, краща електроніка і вони в таких погодних умовах спокійно відпрацьовують цілі на увесь БК:

"Якщо в нас злітає F-16, він точно відпрацює весь БК, мінімум 6-7 цілей. Якщо МіГ-29 відпрацює 2-3, я вважаю, це дуже гарним успіхом, це прямо зірки зійшлись на небі. Техніка стара. Якщо порівнювати, то F-16, Mirage 2000 роблять найбільшу роботу по ППО. Тому що вони більш адаптивні і більш сучасні".

Він також розповів, що росіяни частіше стали застосовувати реактивні та керовані "Шахеди", і в такому бою "ти з мисливця можеш в будь-яку секунду перетворитись на жертву".

Водночас пілот упевнений, що МіГ-29 будуть в строю ще до кінця десятиліття як мінімум.

"Наші козаки, техніки, заводи працюють на покращення техніки. Ми тримаємо наш парк МіГ-29 у живому стані. І я вважаю, щонайменше до 2030 року МіГ-29 будуть в строю", - каже він.

Український пар винищувачів - новини

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які будуть списані з балансу польської армії до кінця грудня.

Україна також має намір укласти велику угоду зі Швецією щодо закупівлі не менше 100 літаків Gripen E. Реалізувати угоду планується у термін 10-15 років. А у термін до 2033 року в Україні планують відкрите локальне виробництво цих літаків.

