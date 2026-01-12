У гробниці віком 1110 років знайшли цінні артефакти, які пролили світло на епоху знаменитої династії

Особливо виділялася гробниця дружини військового офіцера, що відрізнялася багатством знайдених речей.

Археологи виявили гробницю знатної жінки епохи династії Тан, відомої в Китаї як "золотий вік", що дозволило отримати нові відомості про торговельні мережі VII століття. Про це пише Interesting Engineering.

У період з 2022 по 2024 рік Шеньсійський провінційний інститут археології провів розкопки низки стародавніх гробниць у селі Цзялі, Цзянь. Серед них особливо виділялася гробниця дружини військового офіцера, що відрізнялася багатством знайдених речей.

Важливо, що завдяки чіткій даті - 17 травня 698 року н.е. - археологи змогли однозначно визначити, що гробниця належала Ма Сан Нян, а також дату і місце її смерті. Разом з нею були поховані вишуканий набір для догляду за собою, виготовлений із золота і срібла, і 19 перських монет у відмінному стані збереження.

Наявність перських монет в її гробниці відображає історичну привабливість поховання цієї знатної жінки, оскільки в ньому були виявлені зразки ремесла, що поєднують в собі як місцеві, так і зарубіжні стилі. Це відкрило багатий погляд на торговельні мережі і культурний обмін в одну з найвпливовіших епох Китаю: династію Тан.

Гробниця, що відображає золоту епоху

Відзначається, що в цілому було виявлено 19 бронзових, залізних, кам'яних і, що особливо важливо, золотих і срібних артефактів. Вони підтверджують версію про те, що династія Тан була витонченою і вишуканою в історії Китаю, що відрізнялася достатком, стабільністю і, отже, процвітаючим культурним життям, повідомляє The History Blog. У статті сказано:

"І саме тому в її гробниці були знайдені майстерно виготовлені особисті речі, такі як її косметичка, яка була практично витвором мистецтва, оскільки вона була придворною дамою того часу".

Аксесуари для волосся із золота та срібла

Це демонструє, наскільки далеко простягалася імперія, до якої вона належала.

У загробне життя вона забрала з собою найближчі їй речі. Серед них були бронзове восьмикутне дзеркало, прикрашене квітами і птахами, золота шпилька для волосся і золотий гребінець з багатою деталізацією, філігранню і зернистістю. Серед срібних предметів були триножний посуд і срібний кубок з чудовими зображеннями винограду і жимолості.

Цікаво, що цей дизайн демонструє вплив західної іконографії на китайську ремісничу майстерність, орієнтовану на еліту. Суспільство династії Тан було космополітичним і різноманітним завдяки існуванню Шовкового шляху.

Сасанідські перські монети відображають далекосяжні зв'язки Китаю з відомим світом. За словами одного з провідних дослідників, її гробниця надає "важливі речові свідчення культурної взаємодії та міжнародної торгівлі за часів династії Тан".

Важливо, що ці знахідки зміцнили їхній статус, який закріпився в історії як одна з найбільш тісно пов'язаних імперій середньовіччя, що вплинуло навіть на найособистіші речі, що перебували в руках людей, які жили в блискучому "золотому столітті".

