Гравці в Counter-Strike 2 другий рік поспіль визнаються найбільш 'токсичними'

Токсична атмосфера робить гру в матчмейкінгу справжнім кошмаром для тих, хто націлений на змагальну і конструктивну гру.

Кіберспортивний журналіст Річард Льюїс опублікував підсумки щорічної антипремії Gonzo Awards, відзначивши найбільш проблемні явища в індустрії. У номінації "Найтоксичніша спільнота" другий рік поспіль перемогли фанати Counter-Strike 2.

Льюїс пояснив своє рішення тим, що аудиторія гравців в Counter-Strike 2 – це галасливий колектив, який отримує більше задоволення від нескінченних скарг, ніж від самого ігрового процесу.

"Сучасний гравець в CS керується переконанням, що новітня версія повинна працювати точно так само, як і остання версія CS:GO, при цьому щодня отримувати оновлення з новим контентом, інакше її "закинули", – підкреслив журналіст.

Автор також вказав на типові проблеми всередині матчів. Наприклад, коли гравці залишають матч після двох програних раундів, а в будь-який зручний момент кажуть, що всюди одні "чітери" і відмовляються від конструктивної комунікації. Окремо Льюїс підкреслив важливість командного спілкування, зазначивши, що приблизно половина гравців не користується мікрофоном, а близько 40% аудиторії і зовсім не можуть собі його дозволити.

Сукупність цих факторів створює токсичну атмосферу, яка робить Counter-Strike 2 непривабливою для гравців, орієнтованих на чесну, змагальну і конструктивну гру.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що Battlefield 6 втратив майже всіх гравців за лічені місяці. Онлайн-шутер обвалився з пікових 750 тисяч осіб на релізі в жовтні до менше ніж 100 тис.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

