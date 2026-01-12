Ринок електромобілів в Україні зріс удвічі: названо ТОП-5 моделей 2025 року

В Україні за весь 2025 рік вітчизняний автопарк поповнили понад 110,2 тисячі одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Це вдвічі більше, порівняно з 2024 роком, повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з них понад 107 тисяч легкових авто (+113%), 2,7 тисячі комерційних (+119%) та всього лише пʼять електробусів (+150%). Частка нової техніки в реєстраціях електрокарів становила 21% проти 20% у 2024 році.
При цьому в грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових електромобілів – понад 32 тис. одиниць (+782%) та 699 комерційних (+464%).
ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року:
- Volkswagen ID.Unyx - 3 162 одиниць;
- BYD Song Plus EV - 2 948;
- BYD Leopard 3 - 1 623;
- Zeekr 7X - 1 558;
- BYD Sea Lion 07 - 1 337.
ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y - 10 683;
- Tesla Model 3 - 9 348;
- Nissan Leaf - 7 559;
- Kia Niro - 5 154;
- Hyundai Kona Electric - 4 145.
Вітчизняний ринок авто - останні новини
За підсумками минулого року в ТОП-3 найпопулярніших моделей нових авто в Україні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Новий рейтинг вчергове продемонстрував колосальну популярність кросоверів на українському ринку.
У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році. Лідером ринку нових легковиків тоді виступав китайський BYD з показником у понад 10 тисяч реалізованих авто.