Ринок електромобілів в Україні зріс удвічі: названо ТОП-5 моделей 2025 року

Найпопулярнішим вживаним авто стала Tesla Model Y.

В Україні за весь 2025 рік вітчизняний автопарк поповнили понад 110,2 тисячі одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Це вдвічі більше, порівняно з 2024 роком, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з них понад 107 тисяч легкових авто (+113%), 2,7 тисячі комерційних (+119%) та всього лише пʼять електробусів (+150%). Частка нової техніки в реєстраціях електрокарів становила 21% проти 20% у 2024 році.

При цьому в грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових електромобілів – понад 32 тис. одиниць (+782%) та 699 комерційних (+464%).

Відео дня

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року:

Volkswagen ID.Unyx - 3 162 одиниць;

BYD Song Plus EV - 2 948;

BYD Leopard 3 - 1 623;

Zeekr 7X - 1 558;

BYD Sea Lion 07 - 1 337.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:

Tesla Model Y - 10 683;

Tesla Model 3 - 9 348;

Nissan Leaf - 7 559;

Kia Niro - 5 154;

Hyundai Kona Electric - 4 145.

Вітчизняний ринок авто - останні новини

За підсумками минулого року в ТОП-3 найпопулярніших моделей нових авто в Україні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Новий рейтинг вчергове продемонстрував колосальну популярність кросоверів на українському ринку.

У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році. Лідером ринку нових легковиків тоді виступав китайський BYD з показником у понад 10 тисяч реалізованих авто.

Вас також можуть зацікавити новини: