На Одещині побачили птахів, які гніздяться на узбережжі Північного Льодовитого океану

Пернаті шукають на лиманах акваторії без льоду, де є їжа.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, дослідники зафіксували зграю побережника чорногрудого, місце гніздування якого - узбережжя Північного Льодовитого океану. Про пернатих розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

"Побережник чорногрудий - невеликий прибережний птах родини баранцевих. Зараз у нацпарку "Тузлівські лимани" зимує декілька сотень птахів. Вони шукають на наших лиманах акваторії без льоду, де є їжа", - розповів науковець.

За його словами, через вказаний заповідник, що на півдні Одещини, пролітає восени до Африки тисячі птахів цього виду, основна частина яких зараз вже зимує у далекому теплому континенті.

На відео, яке оприлюднив дослідник, можна побачити як зграя невеликих птахів пересувається по мілководдю у пошуках їжі. Пернаті пересуваються так швидко, що створюється ефект "мультяшної картинки".

Побережник чорногрудий: що про нього відомо

Побережник чорногрудий або чорноволик (Calidris alpina) – невеликий прибережний птах родини баранцевих. Кулик невеликого розміру. Маса тіла – до 80 г, довжина – до 22 см, розмах крил 35-40 см. У дорослого птаха в шлюбному вбранні верх голови, спина і плечі рудувато-бурі, на голові чорні риски, на спині і плечах чорні плями. Верх крил сірий, нижня частина голови, шия і воло білі, з чорними рисками. Дзьоб чорний, злегка загнутий донизу, ноги – теж чорні.

Побережник чорногрудий гніздиться по всьому узбережжі Північного Льодовитого океану. З Північної Європи та Азії мігрує на великі відстані, проводячи зиму в Африці і Південно-Східній Азії. Північноамериканські птахи мігрують лише на невеликі відстані до тихоокеанського та атлантичного узбережжя Північної Америки. В Україні під час сезонних міграцій зустрічається під час зимівлі в дельті Дунаю та на Сиваші.

На Одещині природа влаштувала птахам та тваринам "розкішний бенкет" на воді - подробиці

Як писав УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" через морози загинуло багато риби. Як зазначив науковець, під час потужних північних вітрів льодові острівці у водоймах розтрощило вітром та декілька сотень кілограмів риби викинуло на узбережжя лиманів трьох заповідних лиманів. Одразу різні види птахів накинулись на рибу та почали її їсти. До пернатих вночі доєдналися шакали та єнотоподібні собаки, які теж не відмовили собі в задоволенні поласувати.

Вас також можуть зацікавити новини: