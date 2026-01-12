Продовження мобілізації та воєнного стану: президент вніс до ВР два законопроєкти

Терміни пропонується продовжити до травня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України два законопроєкти, якими пропонується продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію до травня 2026 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, законопроєктом "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 14366) пропонується продовжити дію воєнного стану продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб, тобто до 4 травня 2026 року.

Іншим президентським законопроєктом "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 14367) передбачено продовження терміну проведення загальної мобілізації з 3 лютого 2026 року також на 90 діб, тобто до 4 травня.

За інформацією народних депутатів, на цьому сесійному тижні після розгляду в Профільному комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки ці законопроєкти можуть бути проголосовані в сесійній залі.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт, яким продовжено термін дії воєнного стану до 3 лютого, проголосували за це рішення 317 народних депутатів.

В той же день Рада продовжила до лютого 2026 року і термін загальної мобілізації. Проголосувало 315 нардепів.

30 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року.

Продовження мобілізації та воєнного стану до травня 2026 року буде вже 18-м голосуванням у Верховній Раді з цих питань.

