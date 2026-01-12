Росія у мороз залишила без світла мешканців 7 областей

Ще понад 200 населених пунктів залишилися без світла через погану погоду.

Російські війська в ніч на 12 січня завдали чергового удару по українській енергетиці. В результаті атаки тимчасово залишилися без електропостачання мешканці семи областей.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак на брифінгу повідомив, що внаслідок атаки без світла опинились споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

"Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі", - зауважив посадовець.

Він уточнив, що у Чернігівській області ворог пошкодив енергетичний об’єкт, внаслідок чого низка населених пунктів були від’єднані від електропостачання.

"Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація", - запевнив чиновник.

У Міненерго додали, що через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 - у Закарпатській, 36 - у Дніпропетровській та 15 - у Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній", - зауважив Андарак.

Заступник міністра також проінформував, що на Одещині та Житомирщині продовжуються відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам.

Крім того, ремонти після обстрілу в ніч на 9 січня тривають у столиці і на Київщині. На частині Правобережжя та Лівобережжя Києва застосовуються екстрені відключення.

"Наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря", - підсумував заступник міністра енергетики.

Атака РФ на українську енергетику - останні новини

В ніч на 9 січня Росія масовано обстріляла Київ дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів столиці та області виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

За даними мера столиці Віталія Кличка, через наслідки атаки РФ без тепла тимчасово залишилася понад половина будинків. Також на всій території столиці тимчасово діяли екстрені відключення. Пізніше столична влада повідомила про відновлення водопостачання у столиці.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зауважив, що будинки, які отримували тепло з ТЕЦ-5, на час ремонту можуть опалюватися за тимчасовими схемами.

