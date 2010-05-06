День Львова відзначать театралізованим парадом та екуменічною молитвою

Цьогоріч День міста Львова відзначатимуть разом зі святом Матері у другу неділю травня. Програма святкувань Дня міста традиційно розроблена так, аби свято було цікавим для львів’ян. Про це ЗІК повідомила прес-служба Львівської міськради.

Святкування в місті розпочнуться із урочистої сесії в суботу, 8 травня. Під час засідання сесії Львівської міськради відбудеться нагородження львів’янина року, почесного громадянина міста та шляхетної львівської родини.

Після завершення сесії з проспекту Шевченка розпочнеться святковий театралізований парад. Після завершення параду на площі Ринок відбудеться екуменічна молитва за місто. Участь у молитві візьмуть представники релігійних конфесій, міський голова Андрій Садовий, депутати міської ради, гості святкування та учасники параду.