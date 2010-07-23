Росія профінансує зйомки фільму Бій з тінню-3 із держбюджету

Витрати на зйомки російського фільму Бій з тінню-3: Останній раунд частково будуть покриті за рахунок державних коштів.

Фільм знімає компанія Централ Партнершип, яка потрапила в список з 8 найбільших російських кіновиробників, вибраних для держдотацій. Кожна з цих компаній отримає по 250 мільйонів рублів, на які необхідно буде зробити три якісних проекти.

Крім Бою з тінню-3 Централ Партнершип витратить державні гроші також на фінансування стрічок Два дні, Будинок, Небесний суд, П`ять наречених і Весілля за обміном.

У всіх перелічених фільмах частка держави складе близько 40%. Також державне фінансування допоможе в просуванні стрічки Темний світ 3D - фантастичного бойовика, який розповідає про групу студентів, що знайшли в тайзі древній артефакт.

Держдотації були також направлені компанії Тимура Бекмамбетова - Базелевс. Вона за держкошти зніме альманах Новий рік крокує країною, в якому зіграють Віра Брежнєва, Іван Ургант і онук Алли Пугачової Микита Пресняков.

Нагадаємо також, що зараз Бекмамбетов продюсує новий фільм - Викрутаси з участю Мілли Йовович, Івана Урганта і Костянтина Хабенського.

