У центрі Києва на Прорізній з'явилися авторські лавочки (фото)
20 лавок розписані молодими художниками
У центрі Києва у сквері на перетині вулиць Пушкінської та Прорізної було встановлено 20 лавок, розписаних молодими художниками, повідомляє Фокус.
Як повідомляють організатори акції - Центр субкультурних ініціатив Урбан Х за підтримки Міжнародного фонду Відродження та Київської міськдержадміністрації - місце для встановлення оригінальних лавочок обрали в рамках роботи зі створення Мистецького вернісажу - нового культового місця для всіх творчих людей.
За задумом молодіжної організації, Мистецький вернісаж повинен стати "другим Андріївським спуском", де зможуть збиратися, створювати і вільно демонструвати свої роботи умільці і любителі різних видів мистецтв.
Нагадаємо, розписні лавочки є також у столичному парку Шевченка та у Маріїнському парку.