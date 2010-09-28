В Італії з'явилася скульптура з піднятим середнім пальцем (фото)

У Мілані (Італія) перед будівлею фондової біржі встановлено одинадцятиметрову мармурову скульптуру у вигляді відрізаної кісті руки з піднятим середнім пальцем.

Скульптура під назвою L.O.V.E. (Л.Ю.Б.О.В.Ь.) є частиною ретроспективи італійського скульптора Мауріціо Каттелана.

На питання про значення скульптури L.O.V.E. Каттелан відповів, що це скоріше вираз любові, ніж коментар про стан фінансового світу.

Ретроспектива Каттелана, названа "Проти ідеологій", проходить при за фінансової підтримки адміністрації Мілана. Серед інших провокаційних робіт Каттелана є скульптура Папи римського Іоанна Павла II, метеорита, що впав від удару.

"(Роботи Каттелана) ставлять наш час під сумнів, показуючи дзеркало, розбите дзеркало, нашого сьогодення", – написав у офіційній заяві уповноважений у справах культури Мілана Массіміліано Фінаццер Флорі.

Подробиці