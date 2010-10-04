Американська співачка Lady GaGa зібралася заміж. Весілля заплановано на цю зиму, повідомляє британська газета The Sun.

Обранцем поп-зірки стане її бойфренд Люк Карл, з яким співачка познайомилася в 2005 році.

"Lady GaGa всім розповідає, що збирається вийти заміж, і хоче зробити це в замку, за всіма правилами, - повідомило газеті The Sun близьке до співачки джерело. - Європейська частина її турне закінчується в Лондоні під Різдво, це просто чудовий час для такої події ".

Джерело розповіло виданню, що Lady GaGa не збирається шкодувати грошей на весілля і хоче влаштувати торжество "в стилі Cirque Du Soleil".

За словами співрозмовника газети, поп-зірка вже підшукує для церемонії замок в Англії, а на святкування хоче запросити Діту фон Тіз, Мадонну, Елтона Джона, Стінга і його дружину Труді Стайлер.

Нагадаємо також, що днями в ЗМІ з`явилася інформація про підготовлюваний дует - Lady GaGa має намір заспівати з Шер.

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