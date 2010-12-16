Яблокова й Кіркоров помирилися

Відомий співак Філіп Кіркоров і побита ним режисер премії "Золотий грамофон" Марина Яблокова уклали мирову угоду. Про це повідомив член Громадської палати, адвокат Анатолій Кучерена.

З його слів, це рішення сторони прийняли в ніч на сьогодні, 16 грудня. "Сторони звернулися до мене як до посередника, і сьогодні о 3:00 у моєму офісі Яблокова й Кіркоров особисто підписали мирову угоду", - розповів Кучерена.

Умови цієї угоди не розголошуються, але, як стверджує адвокат, вона "знімає всі претензії сторін один до одного".

Адвокат Яблокової Сергій Жорін підтвердив факт укладання мирової угоди й має намір повідомити мировий суд Прісненського району, де 16 грудня має розглядатися заява Яблокової про побиття й образи зі сторони співака, що "інцидент вичерпаний".

Про те, що сторони погодилися укласти мирову угоду, стало відомо 12 грудня. Пізніше захист співака заявив, що виявлене відео інциденту Яблокової і Кіркорова спростовують слова дівчини про побиття. Після цієї заяви режисер відмовилася миритися зі співаком.

Конфлікт Кіркорова з Яблоковою стався 6 грудня під час репетиції церемонії "Золотий грамофон". Співака обурив спрямований на нього прожектор. Режисер попросила його почекати, поки відкоригують світло, однак Кіркоров відповів нецензурною лайкою й почав її бити.

Зі слів дівчини, артист спочатку вдарив її по голові, а потім схопив за волосся, повалив і завдав кілька ударів ногами. Співак спочатку відкидав обвинувачення, однак після того як Яблокова звернулася в міліцію, вибачився перед нею.

Низка ЗМІ писали, що Яблокова одержить матеріальну компенсацію, що буде перерахована в благодійний фонд.

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