В Івано-Франківську розпочався Міжнародний фестиваль «Свято ковалів»

Сьогодні, 4 травня, в Івано-Франківську на площі Шептицького розпочався п`ятий Міжнародний фестиваль «Свято ковалів».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль розпочався з урочистого відкриття виготовленої у 2006 році композиції «Букет майстрів» у центрі Івано-Франківська – поблизу обласного лялькового театру імені Марійки Підгірянки.

Організували свято Івано-Франківське відділення Спілки ковалів України за підтримки управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. У фестивалі беруть участь ковалі з України та 22 країн світу: Росії, Білорусії, Литви, Німеччини, Франції, Швеції, Фінляндії, Ліхтенштейну, Великобританії, Чехії, Ізраїлю, США, Австрії, Нідерландів, Польщі, Італії, Бельгії, Австралії тощо. Мета фестивалю - популяризація ковальського мистецтва - одного з найдавніших ремесел, створення іміджу міста Івано-Франківська як просвітницького, історичного центру та укріплення міжнародних культурних зв’язків.

У рамках програми фестивалю передбачається проведення художніх виставок “Орнаментальне ковальство” та “Художній метал”, демонстрація ковальської майстерності на центральній площі міста, театралізований лицарський турнір у відтворених середньовічних костюмах, проведення ковальських майстер-класів провідними ковалями світу, а також виготовлення гостями та учасниками спільної роботи – монументальної композиції “Великоднє сонце”.

Івано-Франківські ковалі планують створити монументальну композицію «Великоднє сонце» висотою 3 метри, діаметром - 1,7 метра. Згідно із задумом, кожен промінчик сонця будуть кувати спеціалісти з різних ковальських фірм та країн. Як стверджують організатори ковальського фестивалю, «таким чином спільна композиція поєднає різні техніки і стане справді міжнародною».

На брифінгу організатори також повідомили, що фестиваль ковалів «це не комерційний проект».