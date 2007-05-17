У Києві на початку червня буде презентовано новий інтерактивний мюзикл “Три мушкетери”

На початку червня у Києві буде презентовано новий інтерактивний мюзикл “Три мушкетери” за романом Олександра Дюма.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН продюсер мюзиклу, директор компанії AMATU Company Андрій МАТУЗКО, прем’єрний показ мюзиклу відбудеться у Києві 1, 2, 3 червня 2007 року, в центрі культури і мистецтв “Жовтневий”. Він також зазначив, що “подібного видовища в Україні до цього часу не існувало”.

Творці мюзиклу “Три мушкетери” спробували відтворити знайому політичну схему та екзистенціальну ситуацію у сьогоднішньому суспільстві.

Мюзикл виконується російською мовою, але його режисер О.МАТУЗКО зазначив, що “всі учасники проекту є патріотично налаштованими громадянами України, але вирішили не перекладати чарівну поезію пісень Юрія Ряшенцева, яка не залишає байдужим жодного глядача в будь-якому куточку нашої країни”.

До проекту залучено 30 акторів і виконавців, будуть представлені 22 вокальні номери, хронометраж - 1 година 50 хв. (без антракту). Фехтувальні сцени будуть виконувати професійні каскадери театру “Одисей” за постановкою поляка Анджея ГРАБОВСЬКОГО. Фантасмагоричне вирішення сценічного простору голландського дизайнера-сценографа Кора Ван ФРІНГСА.

Головні ролі виконують відомі українські та російські актори. Зокрема, роль Рішельє - заслужений артист України Олександр ВЕРТИНСЬКИЙ; короля - актор Російського незалежного театру В.МЕЛЬНИК; Д’Артаньяна - актор театру ім. І. Франка Павло ПИСКУН, Констанцію - актриса театру ім. І. Франка А.САВЧЕНКО та інші.

О.МАТУЗКО називає мюзикл “Три Мушкетери” інтерактивним, і на запитання: у чому саме інтерактив, відповів, що “інтерактив полягає у тому, що будуть задіяні людські душі”.

Про бюджет мюзиклу учасники конференції відмовилися говорити, лише наголосили, що Міністерство культури й туризму жодним чином не долучилося, а також будь-яка інша державна організація.

На прем’єрний показ у Києві вартість квитків від 50 до 450 грн.