Урочистий концерт за участю колективів Грузинського культурно-освітнього центру і квартету «Кесане»

19 травня о 18. 00 в Будинку офіцерів МОУ виступлять дитячі і дорослі хореографічні ансамблі, вокалісти, а також відомий жіночий фольклорний квартет «Кесане». Квартет грає на різних народних інструментах (пандури, чонгурі, чонгурі бас, пандури бас, даіра, гармонія та ін.).

У їх репертуарі пісні з усіх регіонів Грузії, багатоголосся. Квартет «Кесане» часто гастролює в Європі. Керівником квартету є Народна артистка Грузії Лела Татараїдзе.

Концерт відбудеться в рамках святкування Дня Незалежності Грузії Асоціація Грузин України «ІБЕРІЕЛІ» за підтримки Міністерства культури і туризму України і Посольства Грузії в Україні.

В урочистому концерті будуть присутні представники Секретаріату Президента України, Кабінету міністрів і Верховної Ради України, а також представники Грузинського уряду.

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