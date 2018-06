Помер відомий сліпий джазмен Джордж Ширінг

У Нью-Йорку у віці 91 року помер відомий Джазовий піаніст британського походження Джордж Ширінг.

Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, повідомляє у вівторок агентство Associated Press.

Джордж Ширінг став одним з найвідоміших музикантів епохи бітників, незважаючи на те, що був сліпим від народження.

Він народився в 1919 році в сім`ї вугляра. Коли йому було всього п`ять років, Ширінг вперше сів на стілець до піаніно. Гра давалася хлопчикові з дивовижною легкістю: він не міг читати ноти, але зате з задоволенням імпровізував, повідомляє американська газета New York Times.

Ширінг закінчив кілька класів лондонської музичної школи для сліпих, а у віці 16 років почав підробляти тапером в столичних пабах.

Успіх прийшов до Ширінга вже після переїзду до США, де він заснував свій музичний ансамбль, що складався з фортепіано, гітари, віброфону (ударний інструмент), басів і барабанів. У 1949 році Квінтет Ширінга виконав композицію September in the rain (Дощовий вересень), яка стала першим хітом гурту, а широку популярність їй принесла колискова Lullaby of Birdland (Колискова Пташиного острова).

Особливою родзинкою Ширінга стала гра в техніці зв`язаних рук, у якій музикант досяг неперевершеної досконалості. Цей прийом гри передбачає паралельний рух руками по клавіатурі, при якому ліва рука повторює мелодію, виконувану правою рукою, тільки на октаву нижче.

Американський письменник Джек Керуак присвятив Ширінгу кілька пасажів у своєму романі На дорозі, що став біблією для покоління біт.

У 2007 році Ширінг був посвячений у лицарі і отримав звання Офіцера Британської імперії за внесок у музику.



