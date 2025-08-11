'Павук Допхіна': міністр показав український дрон із ШІ, який працює автономно

Безпілотник перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками.

Український дрон із штучним інтелектом "Павук Допхіна", створений військовими, перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів ШІ. Про це написав віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що цей унікальний дрон допомагає вражати цілі на відстані понад 50 км. А його головне завдання – роздати зв’язок українським дронам.

"Основна роль — надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки Павуку українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає. "Трійка" вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою Павука Допхіна", - інформує Федоров.

Він поширив відео роботи БПЛА та зазначив, що українські оборонні інновації часто народжуються безпосередньо на полі бою — з ідей військових інженерів та розробників. І саме так, за його словами, сталося з дроном "Павук Допхіна".

"Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3 Штурмової бригади", - зауважив Федоров.

Він додав, що Допхін — ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. Дрон розроблений на честь нього.

Більше новин про виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україні за три місяці вдалося збільшити вдвічі норму відстані ураження дронів на оптоволокні і нині вона становить понад 40 км.

Раніше повідомлялось про запуск схеми "Випробування в Україні", тобто іноземним виробникам озброєнь дозволено випробовувати свою новітню зброю одразу на полі бою у війні, яку продовжує вести Росія. Так, компанії можуть надіслати свої розробки в Україну, провести онлайн-тренінги з їх застосування. Як пояснив керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз, це дає Україні розуміння того, які технології доступні, а компаніям - розуміння того, що дійсно працює на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: