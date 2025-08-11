Зазначається, що ця ситуація не вплинула на безпеку об'єктів чи навколишнє середовище.

На найбільшій атомній електростанції "Гравлін" у Франції 10 та 11 серпня зупинилися чотири енергоблоки. Причиною стало нашестя медуз.

Про це повідомила компанія-оператор EDF.

Зазначається, що у неділю, 10 серпня, після 23:00 енергоблоки №2, №3 та №4 автоматично припинили роботу, а в понеділок о 6:20 ранку також автоматично зупинився блок №6. При цьому енергоблоки №1 та №5 зупинені на технічне обслуговування.

"Ці зупинки сталися внаслідок масової та непередбачуваної присутності медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, розташованих у неядерній частині об'єктів", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що нашестя медуз не вплинуло на безпеку об'єктів, безпеку персоналу чи навколишнє середовище. Наразі бригади заводу проводять необхідну діагностику та втручання для безпечного перезапуску виробничих блоків.

Довідка УНІАН. "Гравлін" - найбільша атомна електростанція у Франції з потужністю близько 5 460 МВт (шість реакторів по 910 МВт кожен). Вона також одна з найбільших АЕС у Західній Європі.

Незвичні знахідки на територіях АЕС

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли лісову лілію – квітку, яка в давнину вважалася містичною.

У США на території атомного об'єкта знайшли заражене радіацією осине гніздо. Воно розташовувалося на стовпі біля підземних резервуарів із радіоактивними відходами. Вимірювання показали, що радіаційний фон гнізда перевищував допустиму норму в десять разів.

