За оцінками експертів, до 2050 року попит на нафту та газ зросте на 100 мільярдів барелів.

Провідні світові нафтові компанії активізують пошук нових запасів "чорного золота" та газу замість інвестицій у відновлювальні джерела енергії, сподіваючись на збільшення попиту на викопне паливо в найближчі десятиліття, повідомляє Financinal Times.

Зазначається, що британська нафтогазова компанія BP оголосила в лютому про різке збільшення інвестиції в нафту і газ. Компанія планує пробурити 40 розвідувальних свердловин протягом наступних трьох років.

Chevron також змінює енергетичний курс. Головний виконавчий директор компанії Майк Вірт заявив, що він "не задоволений результатами розвідки за останні кілька років". У травні він зазначив, що компанія розширила свій "трубопровід майбутніх можливостей", провівши геологорозвідку на 11 мільйонах акрів (приблизно 44515 квадратних кілометрах).

ExxonMobil також активізує пошуки додаткових барелів. Видання зазначає, що цього тижня компанія підписала угоду про вивчення чотирьох морських блоків у Лівії і готується відновити геологорозвідку у Тринідаді і Тобаго після двадцятирічної перерви. Пояснюючи ці кроки виконавчий директор Exxon Даррен Вудс, сказав, що розвідка - це "бігова доріжка, на якій ми повинні залишатися".

Компанії TotalEnergies і Shell також налаштовані шукати нові запаси. Виконавчий директор TotalEnergies Патрік Пуянне заявив, що французька енергетична компанія "перезавантажила портфель розвідувальних робіт", отримавши нові дозволи в США, Малайзії, Індонезії та Алжирі. Головний виконавчий директор Shell Ваель Саван пообіцяв "кілька захоплюючих свердловин" у наступні 6-12 місяців.

Водночас, керівник відділу аналізу у сфері розвідки та видобутку в компанії Wood Mackenzie Маккей Фрейзер дещо приземлив плани нафтових гігантів.

"Якщо поглянути на їхні річні звіти, то здається, що вони мають ліцензії на цілі країни, але насправді перспективних ділянок, готових до буріння, набагато менше і вони знаходяться далеко одна від одної", - підкреслив експерт.

Енергетична консалтингова компанія прогнозує, що до 2050 року світ потребуватиме понад 100 мільярдів додаткових барелів нафти і газу, оскільки перехід на відновлювальні джерела енергії виявився довшим, ніж очікувалося.

Ціни на нафту - останні новини

На початку липня ОПЕК прогнозував, що до 2050 року нафтова ера не завершиться. Навпаки, експерти картелю очікують на збільшення світового попиту на "чорне золото".

Разом з тим, аналітики очікують, що вже до кінця року вартість "чорного золота" впаде нижче 60 доларів за барель через збільшення пропозиції на ринку.

Водночас, США на початку липня 2025 року заявляли про плани зменшити нафтовидобуток через здешевлення "чорного золота". Разом з тим, президент США Дональд Трамп не виключав збільшення нафтовидобутку задля примушення РФ до переговорів.

