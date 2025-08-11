Середня ціна гектару за весь час роботи ринку землі знаходиться на рівні 37 тисяч гривень.

У липні 2025-го середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 628 гривень, тоді як у червні його вартість знаходилася на рівні 60 789 гривень. Про це повідомляє онлайн-база даних Opendatabot.

Зазначимо також, що у липні минулого року середня ціна гектару становила 51 600 гривень.

Зростає і площа проданих земель. У минулому місяці вона становила 21 611 га, тоді як у червні цей показник знаходився на рівні 20 852 га. У липні минулого року було продано 20 068 га.

Відео дня

Найдорожче земля коштує в Івано-Франківській області, де ціна гектара становить 180 137 гривень. Також великі ціни можна спостерігати у центральній частині України.

Найнижчі ціни на землю можна бачити у прифронтових регіонах. Так, в Донецькій області земля коштує 30 665 грн/га. Дещо вищі ціни спостерігаються в Запорізькій області – тут земля коштує 35 246 грн/га.

Ринок землі – головні новини

Ринок землі дозволяє купити та продати сільськогосподарські землі. Відповідний мораторій зняли 1 липня 2021 року – через 20 років після того, як його було запроваджено. Бажаючі можуть знайти земельну ділянку для купівлі за допомогою спеціалізованих маркетплейсів або площадок для електронних торгів.

Середня ціна гектару за час роботи ринку землі знаходиться на рівні 37 тисяч гривень. У перший місяць після того, як було поновлено роботу ринку (травень 2022 року) ціни сягали 43 тисячі гривень за гектар.

Раніше УНІАН повідомив, що середня вартість гектара з моменту відкриття ринку землі і до червня цього року зросла на 60%. За чотири роки з того моменту, як почав працювати ринок українці вклали в землю понад 30 мільярдів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: