На думку солдатів, дипломатичні зусилля занадто далекі від суворої реальності поля бою, щоб дати результат.

Українські солдати висловлюють глибокий скептицизм з приводу мирних переговорів, а перспектива закінчення війни в Україні здається примарною. Про це пише видання The Independent.

Зазначається, що на східному фронті немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом. На думку солдатів, дипломатичні зусилля занадто далекі від суворої реальності поля бою, щоб дати результат. Їхні сумніви випливають з того, що, на їхню думку, США місяцями не виконували обіцянки про якнайшвидше завершення війни.

Видання пише, що мало хто вірить, що поточні переговори можуть покласти край війні. За їхніми словами, більш імовірною є короткочасна пауза в бойових діях, перш ніж Росія відновить наступ із більшою силою.

Відео дня

"Як мінімум, результатом стане припинення активних бойових дій - це була б перша ознака якогось врегулювання. Зараз цього не відбувається. І поки тривають ці переговори, вони (росіяни) лише зміцнюють свої позиції на лінії фронту", - сказав командир артилерійської групи Дмитро Ловинюков зі 148-ї бригади.

Важливо, що багато українських солдатів приєдналися до армії в перші дні повномасштабного вторгнення, залишивши цивільну роботу. Деякі думали, що прослужать недовго. Ось чому солдати чекають хоча б можливості паузи в бойових діях.

Коли в травні в Стамбулі відбувалися прямі переговори між Росією та Україною, солдати 148-ї бригади читали новини з обережною надією, розповів солдат із позивним Бронсон, який раніше працював татуювальником. Але через кілька місяців надія змінилася чорним гумором. Напередодні крайнього терміну, який, як повідомляється, президент США Дональд Трамп дав російському президенту Володимиру Путіну (який згодом зник із порядку денного на тлі розмов про зустріч на Алясці), російський вогонь гримів щохвилини впродовж кількох годин. Солдати жартували, що обстріл був викликаний тим, що термін "підтискав". Ловинюков сказав:

"Ми на своїй землі. У нас немає шляху назад. Ми стоїмо тут, тому що вибору немає. Ніхто інший не прийде сюди нас захищати".

Сергій Філімонов, командир батальйону "Вовки да Вінчі" 59-ї бригади, вважає, що кінця війні не видно, і поточні новини жодним чином не впливають на тривалу боротьбу за ресурси для оснащення підрозділу, який веде бої в районі Покровська.

"Ми готуємося до довгої війни. У нас немає ілюзій, що Росія зупиниться. Перемир'я може бути, але миру не буде", - вважає він.

Філімонов відкидає нещодавні розмови про обмін територіями або підписання угод, вважаючи їх у кращому разі тимчасовими рішеннями.

"Росія не відмовиться від своєї мети - захопити всю Україну. Вони знову нападуть. Головне питання в тому, які гарантії безпеки ми отримаємо і як ми поставимо паузу", - заявив військовий.

Солдат на позивний Мірче з 68-ї бригади розповів, що щоразу, коли починається новий раунд переговорів, бойові дії навколо Покровська - ключового пріоритету Росії під час літньої кампанії - загострюються. За його словами, щоразу, коли починаються мирні переговори, "на фронті стає страшно".Війна в Україні - ситуація на фронті

Війна в Україні - ситуація на фронті

Командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш розповів, що на Покровському напрямку ситуація дуже складна, росіян там зараз "нереально величезна кількість".

При цьому, за його словами, ворог змінив свою тактику і більше не намагається закріплюватися в містах, а має на меті просунутися якомога далі на північ від Покровська, знаходячи вразливі місця в українській обороні.

Вас також можуть зацікавити новини: