Індія та інші країни скасували експортні обмеження, перенаситивши ринок.

Світові ціни на рис впали до найнижчого рівня за вісім років, що стало ударом для багатьох фермерів в Азії. Головною причиною обвалу стали рекордний урожай і скасування експортних заборон в Індії.

Видання Financial Times пише, що експортні ціни на тайський білий рис із 5%-м вмістом подрібнених зерен, який є світовим еталоном, останніми днями впали до 372,50 долара за тонну, що на 26% нижче за рівень кінця минулого року та є найнижчим показником із 2017 року.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, індекс цін на рис ООН цього року знизився на 13%.

"Усе дуже просто: запасів просто занадто багато. Минулого року виробництво рису в Індії досягло рекордного рівня... Урожай, який вони щойно зібрали, буде ще одним рекордним урожаєм", - сказав Самаренду Моханті, директор Центру сталого сільського господарства та досліджень у сфері розвитку при Державному сільськогосподарському університеті імені професора Джаяшанкара Телангана.

При цьому старший аналітик Rabobank Оскар Тджакра зазначив, що насіннєва політика Індії наприкінці минулого року, після рекордного врожаю в 2023-24 роках, була "головною причиною" різкого падіння цін.

"До цього додалося високе виробництво в Таїланді та В'єтнамі, яке призвело до рекордного зростання світового виробництва рису в цьому маркетинговому році", - додав він.

Тим часом попит упав. Індонезія, один з найбільших покупців, торік збільшила імпорт і не повернулася на ринок у 2025 році. Філіппіни заборонили імпорт до жовтня, щоб захистити внутрішній ринок у період збору врожаю.

"Низькі ціни призведуть до зниження доходів фермерських господарств, що особливо складно в умовах зростання витрат на виробництво та інфляції", - зазначив Тджакри.

Однак для споживачів зниження вартості продукту - довгоочікуване полегшення після кількох років високих цін. У країнах, які залежать від імпорту рису, нижчі ціни сприяють зниженню загального рівня інфляції.

У світі стрімко дорожчають деякі продукти харчування. Ціни на м'ясо в липні були на 1,2% вищими, ніж у червні, та на 6% вищими, ніж рік тому, сягнувши нового історичного максимуму. Зростання зумовлене переважно підвищенням цін на яловичину та баранину, а також незначним зростанням цін на птицю, тоді як свинина, навпаки, подешевшала.

При цьому ціни на рослинну олію істотно зросли - на 7,1%, сягнувши трирічного максимуму. Зростання зумовлене підвищенням котирувань на пальмову, соєву та соняшникову олію.

