У прифронтових областях помітно зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони.

У липні демонструється пожвавлення на ринку праці прифронтових областей. Кількість вакансій збільшилась на 13%, ніж у липні минулого року, а кількість відгуків на оголошення від кандидатів збільшилась на 27%.

Як повідомляє пресслужба OLX Робота, експерти проаналізували загальну ситуацію у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвища медіанна заробітна плата у прифронтових областях на службі у Силах оборони: 70 550 грн (на 0,8% більше, ніж у липні минулого року). Також у переліку найбільш оплачуваних:

Відео дня

стоматолог - 50 000 грн (+11%);

далекобійник - 50 000 грн (+25%);

сантехнік - 43 500 грн (+105%);

рихтувальник - 40 000 грн (+45%).

Загалом, у порівнянні з липнем минулого року, у липні 2025 року медіанна заробітна плата в досліджуваних областях стала вища орієнтовно на 11%.

На яких працівників найбільший попит

У липні останніх двох років на платформі зафіксували найбільше оголошень у категорії виробництва та робітничих спеціальностей (комплектувальників, зварювальників, майстрів, помічників на виробництвах тощо). На другому місці, кого найчастіше шукають роботодавці - продавці. Популярними також лишаються посади у логістиці: вантажники та водії. Ці вакансії були у "топі" й минулого року.

На відміну від минулого року, у 2025 році у прифронтових областях помітно зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони: +352% у кількості оголошень. Зріс попит на різноробочих у будівництві та облицювальних роботах (+20%).

Які вакансії цікавлять українців

Експерти відмічають, що перелік вакансій з найбільшим попитом не змінився з минулого року. Однак спостерігається значне збільшення кількості відгуків від користувачів. Зокрема на посади різнороба у будівництві (+21%), продавця (+32%), водія (+41%).

"Попри близькість до лінії фронту, на ринку праці прифронтових регіонів спостерігаємо позитивну динаміку: збільшується кількість оголошень про роботу та відгуків на них. Найбільше відгукуються на ті вакансії, які затребувані і серед роботодавців. Переважно це посади у сфері виробництва, будівництва, логістики та торгівлі", - резюмували експерти.

Ринок праці в Україні - останні новини

У червні в Києві найбільше відгуків було саме на посаду різноробочого у категорії "Будівництво". Їхня кількість на 105% стала вища, ніж у червні минулого року. Це близько 23 відгуків на одне оголошення. На другому місці за кількістю відгуків у столиці посідали вакансії у категорії "Початок кар’єри".

Раніше повідомлялося, що більшість українців хочуть працювати у гнучкому форматі роботи та мати більше змін від держави. Більшість наших громадян також очікує щомісячну зарплату від 20 до 50 тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: