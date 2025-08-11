Комунальники планують звернутися до правоохоронних органів.

В Одесі зафарбували присвячений російському поету Олександру Пушкіну відомий артоб’єкт "Тінь Пушкіна" - пам’ятний знак, що розташований в історичному центрі, ймовірно, активісти "залили" фарбою. Про подію розповіли у громадській організації "Робимо вам нерви", та оприлюднили відповідні фото.

"Наша місія - відновлення української самобутності Одеси. Тут про наше місто мовою ворожнечі з націоналістичного ракурсу", - йдеться у повідомленні.

На фото можна побачити, що на зафарбованому місці лежить табличка, на якій символіка Одеси, напис: "КП "Порто-Франко" та дати, які вказують на термін виконання робіт, зроблених нібито комунальниками, та номер телефону.

"Одеські комунальники допомогли хмарам зійти в небі. Тінь Пушкіна зникла і більше ми її не побачимо, сподіваємось, так само як і в найближчому майбутньому не побачимо Пушкіна на Біржовій (старовинний монумент біля мерії міста - УНІАН). Всьому московському місце на звалищі… Так має бути й буде з усіма маркерами імперії, що нищить нас століттями", - заявили в організації.

Водночас у пресслужбі мері Одеси УНІАН заявили, що комунальники не мають відношення до цієї події. Напис на табличці, як зазначили у міській раді, зроблений з помилками, а номер телефону не належить підрозділам Одеської міської ради.

"Будь-яке переміщення, зміна у міському просторі має відбуватися цивілізованим шляхом. Відповідні міські служби планують найближчим часом звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою", - заявили в мерії.

Що таке "Тінь Пушкіна"

"Тінь Пушкіна" - пам'ятний знак в Одесі - артоб'єкт на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської у вигляді зображення на тротуарі тіні людини, що має гротескні риси поета Олександра Пушкіна. Знак відкрили 26 вересня 2013 року з нагоди літературного фестивалю "Пушкінська осінь". Інсталяцію виконали у вигляді силуету людської фігури, розміром близько 3 метрів. Саме "тінь" виготовлена з тонованого клінкеру (високоякісна цегла, обпалена спеціальним чином).

Ідея арт-об'єкта належить письменнику Олегу Борушку та одеському краєзнавцю Олегу Губарю. Автор малюнка - скульптор Олександр Князик.

Місцем встановлення пам'ятного знака було обрано вказане перехрестя, бо на початку XIX століття тут розташовувався готель (Будинок Рено), в якому мешкав Олександр Пушкін у період перебування на засланні в 1823-1824 роках.

Плани міської влади та оргкомітету фестивалю з відкриття пам'ятного знака викликали протести серед частини жителів Одеси та певних громадських організацій, які вважали, що ідея не оригінальна, розташування зображення в площині тротуару є образою його пам'яті, ініціативна група противників об’єкту взагалі загрожувала завадити його відкриттю.

Нагадаємо, у квітні в історичному центрі Одеси активісти накинули зашморг на старовинний пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Відповідне відео оприлюднила засновниця та очільниця організації "Робимо вам нерви" Катерина Мусієнко. Тоді група з кількох молодих людей прийшла на Біржову площу, один з хлопців піднявся на пам’ятник та накинув на його шию зашморг, потім сліз униз по тій же мотузці, затягнувши тим самим петлю.

